L’interista che ha lanciato il petardo contro Audero non è quello che ha perso tre dita Improta Osservatorio

Questa mattina si sono aperte nuove polemiche intorno al mondo del calcio. Durante una trasmissione radiofonica, Maurizio Improta, presidente dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, ha chiarito che l’interista che ha lanciato il petardo contro Audero non è la stessa persona che ha perso tre dita in un episodio passato. La confusione tra i due casi si era diffusa nei giorni scorsi, ma Improta ha ribadito che si tratta di persone diverse.

Oggi su Crc, radio partner del Napoli, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello” è intervenuto il presidente dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive Maurizio Improta. Avvenimenti a Cremona? «Intanto aspettiamo il Giudice Sportivo che deciderà mercoledì, dato che ci sono partite oggi e domani. Nel frattempo stiamo valutando e facendo riflessioni sulla base delle notizie che ci arrivano dalla Questura di Cremona. Il soggetto è stato identificato ed arrestato, ma non è quello che ha perso tre dita. Non era uno solo a lanciare bombe carta, ma più di un soggetto. È stato identificato e denunciato quello che ha perso 3 dita per detenzione di materiale esplodente, mentre quello che ha lanciato il bengala ad Audero è in fase di identificazione attraverso le analisi delle immagini da parte della Questura di Cremona. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

La polizia ha arrestato il giovane che ha lanciato il petardo durante la partita tra Cremonese e Inter.

Durante la partita tra Cremonese e Inter, un tifoso nerazzurro ha lanciato un petardo che si è esploso a pochi centimetri da Audero.

Il tifoso interista che ha lanciato un petardo sfiorando il portiere della Cremonese Emil Audero ieri durante il match contro i nerazzurri è stato individuato: si trova in ospedale, perché ha perso due-tre dita pasticciando con un altro petardo che gli è esploso in facebook

Audero, tifoso interista piantonato in ospedale: non appartiene a gruppi organizzati x.com