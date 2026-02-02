L’intelligenza artificiale si muove a ritmo rapido e preoccupa sempre di più. Molti ingegneri e impiegati già spariscono dal mercato del lavoro, e si teme che altre categorie possano seguire. Intanto, ci sono timori crescenti di come i regimi autoritari o gruppi terroristici possano usare questa tecnologia per scopi malvagi. La corsa all’innovazione si intreccia con le paure di un possibile abuso, lasciando aperti tanti interrogativi sulla gestione di questa potente arma.

Aiuto, stanno sparendo gli ingegneri informatici e anche gli impiegati e presto toccherà ad altre categorie di lavoratori, e in aggiunta c’è il pericolo che terroristi vari e regimi autocratici si impadroniscano dell’intelligenza artificiale per i loro abietti scopi. E poi, va da sé, entro pochi anni l’IA raggiungerà la stessa capacità cognitiva della specie umana. Un nuovo allarme è servito, stavolta firmato da Dario Amodei, fondatore con la sorella Daniela di Anthropic, la società che ha immesso in rete Claude, un sistema di intelligenza artificiale generativa nato per essere il “più etico di tutti“, qualunque cosa si intenda per etico in questo campo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - L’intelligenza artificiale accelera. Allarmi, paure e scontri di potere

