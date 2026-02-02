L' influencer con il morto | esplode la bufera sui social

Un influencer finisce al centro di uno scandalo dopo aver condiviso sui social un post che riguarda un defunto. La scena ha scatenato una reazione immediata e furiosa tra gli utenti, che hanno criticato duramente l’atteggiamento. La polemica si è infiammata in poche ore, con commenti e proteste che chiedono più rispetto e buon senso quando si tratta di temi delicati come la morte.

Nell’era dei social la realtà viene raccontata in ogni sua sfaccettatura. Ci sono volte, però, in cui il buon senso e il buon gusto dovrebbe essere preso in mano più saldamente di uno smartphone. Ed è ciò che è accaduto a Roma, dove una tragedia si è trasformata in show da social. Un giovane di 18 anni, infatti, ha perso la vita dopo essere stato travolto da un’auto in via Filippo Fiorentini, al Tiburtino e, mentre il dolore domina i soccorsi, c’è chi fa business sulla morte. L’incidente è avvenuto nella tarda serata di sabato: una Smart guidata da un 32enne ha investito il ragazzo che attraversava sulle strisce pedonali. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

