L' inciviltà non ha limiti Vandalizzata la celletta con la madonnina nel parco delle Crocerossine

Questa mattina i residenti del quartiere hanno trovato la celletta con la madonnina nel parco delle Crocerossine completamente vandalizzata. Qualcuno ha rotto il vetro, lasciando dietro di sé segni di incuria e disinteresse per il bene comune. La scoperta è stata fatta domenica 1 febbraio, quando un cittadino ha scattato alcune foto che mostrano il danno. Ora si aspetta una risposta da parte delle autorità per capire chi si nasconde dietro questo gesto di inciviltà.

Scrive il lettore: “Come da foto scattata domenica 1 febbraio nel parco delle Crocerossine che si trova nei pressi di via campo di Marte, qualcuno ha danneggiato il vetro di questa celletta con madonnina. Di certo la persona che ha fatto questo danno non dimostra di avere molto cervello”.🔗 Leggi su Forlitoday.it Approfondimenti su Crocerossine Parco Vandalizzata la casetta dei libri alla Villa comunale: "Non è una bravata, ma inciviltà" Questa mattina alla Villa comunale di Chieti è stata trovata vandalizzata e gravemente danneggiata la casetta dedicata allo scambio di libri. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Crocerossine Parco Argomenti discussi: Rifiuti, tra controlli e tutor: Situazione fuori controllo, serve chiarezza; L'inciviltà non ha limiti. Vandalizzata la celletta con la madonnina nel parco delle Crocerossine; Rifiuti, fototrappole e controlli: oltre 600 abbandoni, 230 sanzioni contro l’inciviltà; Strada trasformata in una discarica. L'inciviltà non ha limiti. Vandalizzata la celletta con la madonnina nel parco delle CrocerossineScrive il lettore: Come da foto scattata domenica 1 febbraio nel parco delle Crocerossine che si trova nei pressi di via campo di Marte, qualcuno ha danneggiato il vetro di questa celletta con ... forlitoday.it Stalli disabili occupati, l'inciviltà non arretra: aumentano le sanzioni a RiminiNon accenna a diminuire il fenomeno delle soste irregolari negli spazi destinati alle persone con disabilità. Nel 2025 la Polizia Locale di Rimini ha elevato 565 sanzioni per violazione degli articoli ... altarimini.it ilMediano.it. . #sommavesuvìana Ennesimo atto di inciviltà: è stata vandalizzata la postazione del defibrillatore in PIazza Vittorio Emanuele III. L' amarezza del Dottor Esposito dell' associazione "Amici del Buon Vivere", associazione grazie alla quale diverse p facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.