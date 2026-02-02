L’inchiesta-telenovela Poggi Stasi Sempio | è l’era di Garlascopoli

Roma si trova nel cuore di un'indagine che si fa sempre più complessa e lunga. Dopo mesi di interrogatori e verifiche, il caso su Andrea Sempio sembra essere arrivato a un punto di svolta, ma ancora senza una risposta chiara. La domanda che si fanno ormai tutti è: a cosa serve tutto questo, se alla fine non si riesce a capire bene cosa si stia cercando? La politica e l’opinione pubblica seguono da vicino ogni sviluppo, mentre gli investigatori continuano il loro lavoro con un occhio di riguardo.

Roma, 2 febbraio 2026 – Dopo Vallettopoli, siamo entrati nell’era di Garlascopoli. Al giro di boa dell’inchiesta su Andrea Sempio, salvo proroghe, la domanda non è più cosa si stia cercando, ma a cosa tutto questo dovrebbe servire. Quali elementi potrebbero fondare una richiesta di revisione della condanna di Alberto Stasi? L’aplotipo Y, che equivale a identificare una persona sulla base di un’ombra? L’impronta 33, senza il muro? Lo scontrino, i bigliettini, i video a scuola, i diari di Sempio? Se questi sono gli elementi, allora il problema non è solo probatorio. È logico. Perché mentre si afferma che la psicologia non può entrare nel processo, il Racis sta ricostruendo la personalità di Sempio proprio attraverso i suoi scritti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Nella serata di lunedì 22 dicembre, si è riacceso l’interesse sul caso Chiara Poggi, un episodio che ha segnato la cronaca italiana.

