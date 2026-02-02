Il procuratore di Gela, Salvatore Vella, ha detto che al momento non ci sono indagati nell’inchiesta sulla frana di Niscemi. Tuttavia, ha aggiunto che non escludono che il fascicolo possa finire a carico di persone ignote. Vella ha anche precisato che non guarderanno in faccia nessuno, lasciando intendere che l’indagine andrà avanti senza favori.

«Al momento, non ci sono indagati ma escludo che il fascicolo rimarrà a carico di ignoti». Lo detto il procuratore di Gela, Salvatore Vella, sull'inchiesta avviata sulla frana di Niscemi. Vella, affiancato dal dirigente del commissariato di polizia Giovanni Minardi, ha incontrato i giornalisti nel Municipio del paese Nisseno. «Inizieremo a sentire persone - ha aggiunto il procuratore - non guarderemo in faccia nessuno. Ci stiamo muovendo su una notevole mole di documenti anche immagini fornite dall’agenzia italiana aerospaziale. Valuteremo se ci sono state condotte omissive che hanno contribuito a causare l’evento oppure se qualcuno, agendo, ha contribuito a causarlo». 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - L'inchiesta sulla frana di Niscemi, il procuratore di Gela: "Non guarderemo in faccia nessuno"

Approfondimenti su Frana Niscemi

La Procura di Caltanissetta ha annunciato che non farà sconti nelle verifiche sull’agibilità di Niscemi, dove ieri si è verificata una frana che ha messo in crisi alcune case.

