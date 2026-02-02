L'ex fidanzato di Bella Hadid arrestato in Texas | si erano lasciati una settimana fa

L’ex fidanzato di Bella Hadid è stato arrestato in Texas, una settimana dopo la loro separazione. Adan Banuelos, il cowboy con cui la modella aveva avuto una relazione per quasi tre anni, è finito in manette sabato 31 gennaio per aver molestato gli altri mentre era sotto l’effetto di alcol. La notizia arriva a pochi giorni dalla rottura ufficiale tra i due.

Una settimana fa circolava la notizia della separazione tra Bella Hadid e Adan Banuelos dopo quasi tre anni di relazione: sabato 31 gennaio il cowboy e addestratore di cavalli è stato arrestato per ubriachezza molesta.

