' Lewis Hamilton e Kim Kardashian sono fidanzati beccati in un weekend romantico da 120mila sterline in un resort dell’Oxfordshire - RUMOR

Durante un weekend nel Regno Unito, Lewis Hamilton e Kim Kardashian sono stati visti insieme in un resort dell’Oxfordshire. La coppia è arrivata con un jet privato, accompagnata da due assistenti e otto valigie, tra cui una borsa Birkin dal valore di 76mila sterline. I due sono stati beccati mentre trascorrevano del tempo in modo molto riservato, alimentando i rumors sulla loro possibile relazione.

Kim Kardashian sarebbe arrivata nel Regno Unito con il suo jet privato, accompagnata da due assistenti e da otto valigie, tra cui una borsa Birkin del valore di 76mila sterline. Hamilton, invece, avrebbe raggiunto la struttura in elicottero, atterrando all’aeroporto di Oxford Lewis Hamilton e. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

