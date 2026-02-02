L' evoluzione dei capelli di Rosé delle Blackpink dal debutto al caschetto riccio dei Grammy 2026 Tutte le foto

Rosé delle Blackpink ha cambiato look più volte nel corso degli anni, ma quella dei Grammy 2026 è sicuramente tra le più sorprendenti. La cantante sfoggia un caschetto riccio che sembra il più corto mai portato da lei. I fan possono votare l’acconciatura preferita, ma questa novità ha catturato l’attenzione di tutti.

Il caschetto riccio potrebbe essere l'acconciatura più corta mai vista su di lei. Votate la Rosé che vi piace di più. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - L'evoluzione dei capelli di Rosé delle Blackpink, dal debutto al caschetto riccio dei Grammy 2026. Tutte le foto Approfondimenti su Rosé Blackpink I vincitori e le foto dei Grammy Nella notte dei Grammy, Bad Bunny si aggiudica il premio per il disco dell'anno, mentre Billie Eilish vince come miglior canzone. United Cup 2026: chi parteciperà? Le rose delle squadre e le favorite dei singoli gironi

