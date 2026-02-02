L’esercito di Israele ha ucciso un bambino di tre anni a Gaza

Un bambino di tre anni è stato ucciso questa mattina a Gaza. Le truppe israeliane hanno aperto il fuoco nella zona di al-Mawasi, nel sud della striscia di Gaza, vicino a Khan Younis. La notizia ha fatto subito il giro, mentre i soccorritori cercano di capire cosa sia successo e se ci siano altri feriti. La situazione rimane tesa e le voci si susseguono senza conferme ufficiali complete.

Un bambino palestinese di tre anni è stato ucciso dalle truppe israeliane nella zona di al-Mawasi, nel sud di Gaza, vicino alla città di Khan Younis. L'attacco è avvenuto al di fuori delle aree di dispiegamento dell'esercito israeliano nel sud di Gaza, secondo quanto riferito ad Al Jazeera da fonti del Nasser Medical Complex. Situata lungo la costa di Gaza, vicino alla città meridionale di Khan Younis, al-Mawasi ospita un vasto campo profughi che ospita decine di migliaia di palestinesi che vivono in condizioni di miseria, ricorda ancora Al-Jazeera. Nonostante i continui attacchi mortali, prosegue la testata araba, Israele ha descritto l'area come una «zona di sicurezza umanitaria».

