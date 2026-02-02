L’Erbolario cresce ancora | Rete da 202 negozi

L’Erbolario continua a crescere in Italia. Attualmente conta 202 negozi, tutti aperti nel nostro paese. Nel 1978, quando tutto iniziò in una vecchia concessionaria a Lodi, nessuno avrebbe immaginato che, quasi mezzo secolo dopo, la catena avrebbe raggiunto questa diffusione. Daniella Villa e Franco Bergamaschi hanno iniziato tutto con passione e un sogno, e ora il brand si conferma tra i protagonisti del settore.

SOLO IN ITALIA ci sono 202 insegne de L’Erbolario e nel 1978 – quando tutto partì dagli spazi di una ex concessionaria della Lambretta in centro a Lodi e dalla passione (e dal secondo lavoro) di Daniella Villa e Franco Bergamaschi – uno sviluppo simile era davvero inimmaginabile. Oggi Erbolario è uno dei principali marchi italiani nella cosmesi e nella cura per il corpo. E se nel 2024 i ricavi di gruppo hanno raggiunto i 110 milioni, nel 2025 i conti mostrano una crescita del 5%, non male in un momento in cui i consumi sono stagnanti. Ma siccome le imprese non stanno in piedi solo sui ricavi, va sottolineato il valore dell’Ebitda, cioè della redditività, che si mantiene a un ottimo livello e intorno al del 24%. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

