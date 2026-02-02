L' episodio finale della fiction con Luisa Ranieri è pieno di colpi di scena ma il finale è apertissimo

Questa sera alle 21.30 su Rai 1 e RaiPlay va in onda l’ultimo episodio della fiction con Luisa Ranieri. Il finale lascia molte domande aperte e niente è ancora deciso, anche se la storia si conclude con un colpo di scena.

S tasera alle 21.30 su Rai 1 e RaiPlay va in onda l’ultima puntata di La preside di Luca Miniero. Il finale della fiction con Luisa Ranieri, nei panni della direttrice scolastica di Caivano Eugenia Liguori, di chiude con un epilogo aperto. Intanto, riuscirà Liguori a salvare tutti i suoi ragazzi e a riaprire i locali dell’alberghiero sigillati per inagibilità? Michele, innamorato di Lucia, riuscirà a recuperare il rapporto d’amicizia con Nicola? Taormina, Luisa Ranieri su “La Preside”: «Sento grande responsabilità» X Leggi anche › Stasera nella serie “La preside” Nicola e Lucia si innamorano. Come la prenderà Michele? Gli studenti insieme alla preside manifestano per riavere i locali sequestrati, mentre il padre di Lucia cerca di convincerla a non frequentare più il figlio di un camorrista. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - L'episodio finale della fiction con Luisa Ranieri è pieno di colpi di scena, ma il finale è apertissimo Approfondimenti su LaPreside Fiction La preside con Luisa Ranieri: trama, cast e puntata della fiction di Luca Zingaretti La Preside replica su Rai Premium, quando rivedere le repliche della fiction con Luisa Ranieri in tv e in streaming Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su LaPreside Fiction Argomenti discussi: La forza di una donna, come finisce la seconda stagione; Gli episodi della prima stagione di Fallout gratis per tutti su YouTube in attesa del finale della seconda; La morte di Nadia, nuovi amori e gli Anni 70: è ora di dire addio ai Sartori; YouTube cancella l'ultima puntata di Falsissimo, il format di Fabrizio Corona. Stranger Things, 5 domande dopo l’episodio finale che necessitano di una rispostaLa quinta stagione di Stranger Things si è conclusa con numerose domande senza risposta: ma le otterremo mai? comingsoon.it Gli episodi della prima stagione di Fallout gratis per tutti su YouTube in attesa del finale della secondaAmazon sta pubblicando gratuitamente su YouTube la Stagione 1 della serie TV di Fallout, per accompagnare l'arrivo del finale della Stagione 2, previsto per la prossima settimana. Gli episodi vengono ... msn.com Dall'esperienza nel reality Il Collegio alla fiction di Rai1 dove recita al fianco di Luisa Ranieri, Brunella Cacciuni si racconta L'intervista facebook ! #LaPreside di Luisa Ranieri continua a stravincere con oltre 4.225.000 spettatori e il 25% di share su Rai 1, nella competitiva serata del lunedì e senza chiudere dopo la mezzanotte. La preside più amata d’Italia è lei. #AscoltiTv x.com

