Leonardo De Andreis | Mi ero perso stavo per mollare Con 22 secondi di Soltero è cambiato tutto

Leonardo De Andreis racconta come una semplice condivisione sui social gli abbia cambiato la vita. Dopo aver quasi mollato, ha visto la sua storia trasformarsi in un successo grazie a un ritornello di Soltero che ha condiviso online. Ora la sua passione per la musica è diventata una realtà concreta, e lui stesso riconosce che quei 22 secondi hanno fatto la differenza.

Grazie alla condivisione del ritornello di Soltero, la sua canzone oggi virale sui social e non solo, Leonardo De Andreis è riuscito a rendere realtà il suo sogno: quello di fare musica. "Non so come sia potuto succedere, non riesco ancora a crederci", le parole nel monologo a Le Iene.🔗 Leggi su Fanpage.it

