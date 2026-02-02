Questa mattina, a Torino, si sono visti molti politici del Pd correre in ospedale per visitare i malati. Ieri, però, quei stessi politici difendevano i centri sociali e criticavano le strutture sanitarie pubbliche. La loro coerenza lascia molto a desiderare.

La doppia morale della sinistra è quella regola non scritta per cui i comportamenti istituzionali vengono descritti come accettabili o meno a seconda del tornaconto politico. Parliamo di una contraddizione direttamente proporzionale a manifestazioni e occupazioni varie. Ecco perché quanto accaduto in seguito agli incidenti di Torino non sorprende gli esperti di Nazareno. Lo stesso sindaco del capoluogo piemontese, Stefano Lo Russo, che, oggi, corre in ospedale per visitare il poliziotto ferito, ieri difendeva le ragioni di quei terroristi che lo hanno colpito. Basta spulciare le dichiarazioni, prima dell'evento per Askatasuna, per soffermarsi su un commento della fascia tricolore in cui esortava le istituzioni ad attivarsi per fare in modo che fosse garantito il diritto di manifestare, a suo dire, «pilastro della nostra democrazia» che «va sempre tutelato». 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - L'ennesima ipocrisia Pd: chi oggi corre in ospedale a Torino, ieri difendeva i centri sociali

A Torino si torna a parlare di violenze e responsabilità.

