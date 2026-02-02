L' ennesima ipocrisia Pd | chi oggi corre in ospedale a Torino ieri difendeva i centri sociali

Da iltempo.it 2 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina, a Torino, si sono visti molti politici del Pd correre in ospedale per visitare i malati. Ieri, però, quei stessi politici difendevano i centri sociali e criticavano le strutture sanitarie pubbliche. La loro coerenza lascia molto a desiderare.

La doppia morale della sinistra è quella regola non scritta per cui i comportamenti istituzionali vengono descritti come accettabili o meno a seconda del tornaconto politico. Parliamo di una contraddizione direttamente proporzionale a manifestazioni e occupazioni varie. Ecco perché quanto accaduto in seguito agli incidenti di Torino non sorprende gli esperti di Nazareno. Lo stesso sindaco del capoluogo piemontese, Stefano Lo Russo, che, oggi, corre in ospedale per visitare il poliziotto ferito, ieri difendeva le ragioni di quei terroristi che lo hanno colpito. Basta spulciare le dichiarazioni, prima dell'evento per Askatasuna, per soffermarsi su un commento della fascia tricolore in cui esortava le istituzioni ad attivarsi per fare in modo che fosse garantito il diritto di manifestare, a suo dire, «pilastro della nostra democrazia» che «va sempre tutelato». 🔗 Leggi su Iltempo.it

l ennesima ipocrisia pd chi oggi corre in ospedale a torino ieri difendeva i centri sociali

© Iltempo.it - L'ennesima ipocrisia Pd: chi oggi corre in ospedale a Torino, ieri difendeva i centri sociali

Approfondimenti su Torino Ospedale

Violenze a Torino: per voi chi da sinistra "coccola" i centri sociali ha delle responsabilità?

A Torino si torna a parlare di violenze e responsabilità.

Torino: Salvini, 'lavoriamo per sgomberare centri sociali da nord a sud'

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Torino Ospedale

Argomenti discussi: Il Pd, Doris Lo Moro e la porta aperta: quando l’opposizione diventa amichettismo.

l ennesima ipocrisia pdBandecchi, dal Pd ennesima aggressione parlamentare nei miei confrontiAncora una volta, il Pd, con la sen. Ascani, ha presentato al ministro Piantedosi una farneticante interrogazione chiedendo la mia rimozione per presunti, mai dimostrati in alcuna sede, conflitti di ... ansa.it

l ennesima ipocrisia pdL'ipocrisia del Pd e le amnesie sugli islamici alla CameraGli stessi che oggi lamentano la presenza di esponenti della destra radicale alla Camera hanno taciuto quando i radicali presenti negli spazi delle istituzioni erano quelli islamici ... msn.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.