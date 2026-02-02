L’ennesima deprimente puntata dello scontro fascisti contro fessi

Nella giornata di oggi si è assistito a un nuovo scontro tra gruppi di fascisti e persone che li contrastano. La situazione resta tesa, con alcuni che difendono ideali passati e altri che cercano di fermare questa deriva. La polemica continua a divampare sui social e nelle strade, mentre le forze dell’ordine cercano di mantenere l’ordine. La questione sembra ormai un continuo ping-pong tra chi supporta e chi combatte questa presenza.

Ci sono due dati di fatto su cui da tempo non ho più voglia di litigare e nemmeno di discutere: il primo è che al governo non c’è il fascismo, ma di fascisti è pieno; il secondo è che l’opposizione è altrettanto piena di fessi, che fanno il gioco dei fascisti in ogni modo possibile. Su questo secondo punto c’è poco da dire, le orrende ma facilmente prevedibili scene di violenza della manifestazione a favore del centro sociale Askatasuna testimoniano, una volta di più, l’autolesionismo della linea di Elly Schlein. Le giuste parole di condanna delle violenze contro la polizia limitano ma certo non compensano il danno di una identificazione del Pd e del centrosinistra con quel mondo, con quel modo di parlare e di fare politica, che è stato per decenni il nemico numero uno della sinistra democratica, socialdemocratica, post-comunista e persino comunista (se pensiamo agli scontri tra i movimenti estremisti degli anni Settanta e i dirigenti del Pci). 🔗 Leggi su Linkiesta.it

