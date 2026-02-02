Lega per Ferragosto torna a Ponte di Legno

La Lega si prepara a tornare a Ponte di Legno per il Ferragosto. Dopo otto anni, il partito potrebbe organizzare di nuovo la festa estiva che ha sempre avuto un ruolo importante nel suo passato. La notizia circola tra i sostenitori mentre si avvicina la data e si preparano i primi dettagli.

La Lega è pronta a tornare a rivivere il Ferragosto a Ponte di Legno. Otto anni dopo l'ultima edizione, nel 2026 potrebbe tornare la "festa d'estate" che è un pezzo importantissimo nella storia del Carroccio. Secondo alcune indiscrezioni l'input sarebbe arrivato direttamente da Matteo Salvini, per rafforzare il nuovo corso che porterà la Lega dritta alle Politiche del 2027. Il ritorno a Ponte di Legno, infatti, si inserisce non solo nella tradizione del Carroccio, ma anche nella collana di manifestazioni che Salvini sta organizzando per riportare il partito sul territorio. Perché va bene stare nei palazzi a governare, ma guai a perdere il contatto con la realtà.

