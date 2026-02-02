Le tessere del puzzle ricomposte insieme al figlio per recuperare la bici in piazza la signora salvò lo ' Zanardi equestre'
La signora si alza presto una mattina di molti anni fa, decide di recuperare la bici lasciata sotto il portico di piazza del Popolo. Mette insieme i pezzi del puzzle con il figlio, e in quel modo salva anche l’“Zanardi equestre”. La scena si ripete ora, con il ricordo di quell’episodio che sembra quasi un gesto provvidenziale.
La chiama "provvidenziale illuminazione" quella che la mattina di molti anni fa la fece alzare di buon'ora per andare a recuperare la sua bici lasciata la sera prima sotto il portico di piazza del Popolo. Sandra Canduzzi Pieri (volto noto a Cesena perché, oltre a essere una grande professionista.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
