L’Emilia-Romagna porta sul mercato le prime stoviglie monouso in quarzo, totalmente riciclabili. Dopo le promesse di attenzione all’ambiente a inizio anno, questa novità segna un passo concreto verso una scelta più sostenibile. Le nuove stoviglie promettono di essere pratiche e rispettose dell’ambiente, facendo leva sulla qualità del materiale. Ora i consumatori avranno un’alternativa più ecologica per i pasti veloci e gli eventi all’aperto.

ANNO NUOVO, tempo di sostenibilità. Nascono le prime stoviglie in quarzo, sono sostenibili e innovative e sono del tutto made in Emilia-Romagna. Dopo una positiva fase di test nel canale vending in Italia ed Europa, Gruppo Flo e Qwarzo siglano un accordo pluriennale per lo sviluppo e la produzione su scala industriale della linea Alpha, le prime stoviglie monouso in carta rivestite con un coating a base di silice, resistenti ai liquidi e integralmente riciclabili come carta. Alpha rappresenta una novità per le stoviglie nel mercato mass market dove sinora la produzione in carta aveva sempre obbligato all’utilizzo della plastica per il contenimento dei liquidi alimentari. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Le stoviglie monouso Flo: "Ora totalmente riciclabili"

