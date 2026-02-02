Tre donne guidano Agl, una delle aziende più importanti del calzaturiero italiano. Sara, Vera e Marianna Giusti prendono le redini dell’azienda di famiglia, portando avanti una tradizione che si tramanda da generazioni. Le tre sorelle si sono fatte spazio nel settore, dimostrando che anche nel mondo delle scarpe, il volto femminile può fare la differenza.

TRE DONNE alla guida di una delle più importanti aziende del Made in Italy calzaturiero: Sara, Vera e Marianna Giusti. Sono loro che ci hanno spiegato la storia dell’azienda che ha sede nel cuore del distretto calzaturiero delle Marche: " Agl produce calzature Made in Italy dal 1958. Siamo la terza generazione e portiamo con noi un’eredità importante, unica, preziosa, fatta di lavorazioni e maestria, che ci permette oggi di sperimentare nuove soluzioni stilistiche, con un’estetica molto personale e riconoscibile". Agl "è un marchio contemporaneo, ma con una lunga storia alle spalle: nel 1958 è stata fondata l’azienda, nel 1968 nostro nonno ha evoluto il laboratorio in industria, nel 1978 è entrato nostro padre alla guida dell’azienda di famiglia, nel 1988 l’export ha superato le vendite nazionali, nel 1998 Agl ha conquistato gli Stati Uniti e raddoppiato il fatturato, nel 2008 la gestione aziendale è passata a noi completamente alle 3 sorelle, in mano femminile. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Le sorelle Giusti alla guida di Agl: il volto femminile del calzaturiero

