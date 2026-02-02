Le serie e i film da vedere su Netflix questa settimana

Con il freddo che non dà tregua e le giornate grigie, molti italiani scelgono di restare a casa a guardare Netflix. Questa settimana, ci sono nuove serie e film pronti a intrattenere chi cerca un modo per passare il tempo tra una tazza di tè e il divano.

Angelica Bove: “A Sanremo mi racconto senza filtri. La solitudine è fondamentale nella vita” Siamo nel vivo dell'inverno, le giornate sono gelide e piovose ed è decisamente il momento migliore per stare a casa, al calduccio, a godersi una bella serie davanti alla tv. Ma cosa c'è di nuovo su Netflix questa prima settimana di febbraio 2026? Da legal drama amatissimi a nuove serie drammatiche spagnole, ecco tutto il meglio in arrivo su Netflix dal 2 all'8 febbraio 2026. Torna proprio questa settimana il legal drama “Avvocato di Difesa”. Tratta dai bestseller del celebre scrittore Michael Connelly, la quarta stagione della serie è l'adattamento di "La legge dell'innocenza", sesto romanzo della serie, in cui il protagonista Mickey Haller (Manuel Garcia Rulfo) affronta il caso più difficile della sua carriera e deve lavorare senza tregua con il suo team per dimostrare la propria innocenza nell'omicidio dell'ex cliente Sam Scales.🔗 Leggi su Today.it

