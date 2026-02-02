Le scuole pubbliche di Napoli si presentano | open day a piazza Dante

Questa mattina a Napoli, piazza Dante si è riempita di studenti e genitori. Dalle dieci alle quattordici, le scuole pubbliche hanno aperto le porte per l’open day. L’obiettivo è stato aiutare le famiglie a capire meglio come iscrivere i figli alle scuole comunali e statali, in vista delle prossime scadenze. Molti hanno approfittato per fare domande e visitare le strutture.

Open day in piazza questa mattina a Napoli. Dalle 10 alle 14 in piazza Dante si è tenuto l'evento promozionale dedicato all’iscrizione alle scuole comunali e statali, con l’obiettivo di informare e orientare famiglie e studenti in vista delle prossime scadenze scolastiche. L’iniziativa ha registrato una significativa partecipazione di istituti scolastici provenienti da tutta la città, che hanno allestito stand informativi e distribuito materiale illustrativo sull’offerta formativa dei diversi percorsi di studio. All’evento erano presenti l’assessore all'Istruzione e alle Famiglie del Comune di Napoli, Maura Striano, e il consigliere comunale aggiunto Jeganesan Savary Ravendra, che hanno sottolineato "l’importanza di iniziative di prossimità come questa per garantire un’informazione chiara, accessibile e inclusiva sul sistema scolastico pubblico".🔗 Leggi su Napolitoday.it

Approfondimenti su Napoli Scuole

Carlo Castellana, coordinatore nazionale della Gilda degli Insegnanti, critica gli Open Day e il modello di autonomia scolastica, evidenziando come le scuole si concentrino più sulla ricerca di studenti e progetti che sulla promozione dello studio.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Napoli Scuole

Argomenti discussi: Tempesta di neve a New York: lunedì 26 gennaio scuole chiuse e lezioni a distanza; Il Centro unico si conferma perno del sistema Zerosei delle scuole modenesi; Svolta storica nella scuola: i genitori entrano nel Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione; Carnevali, i primi 600 giorni e i conti per il futuro: Pnrr, 1 miliardo di euro che sta ridisegnando la città. Il messaggio a Meloni: Più fondi per i nuovi asili nido e tempo pieno nelle scuole pubbliche.

Le scuole pubbliche di Napoli si presentano: open day a piazza DanteOpen day in piazza questa mattina a Napoli. Dalle 10 alle 14 in piazza Dante si è tenuto l'evento promozionale dedicato all’iscrizione alle scuole comunali e statali, con l’obiettivo di informare e or ... napolitoday.it

Voucher, 60mila esclusi nelle scuole pubbliche la Lega a FdI: Più fondiL’incremento dei fondi per i voucher scuola non basta a mettere a tacere le polemiche che da sempre accompagnano il bonus erogato alle famiglie. Il motivo è la scelta della giunta regionale, ... torino.repubblica.it

In tanti all'iniziativa per scuole comunali e statali #Napoli facebook