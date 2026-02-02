La Cremonese esce dal campo con il morale alto nonostante la sconfitta contro l’Inter. Nicola, allenatore dei grigiorossi, commenta: “Giusto spirito, non si poteva fare di più”. Poi aggiunge che la squadra non si è mai arresa e che, considerando le condizioni in cui si trovavano, hanno dato tutto quello che potevano. Un passo avanti importante, anche se il risultato non sorride ai lombardi.

"Non ci siamo consegnati all’ Inter. Per le condizioni nelle quali ci trovavamo, è stata una grande prestazione: abbiamo fatto ciò che potevamo e mi prendo lo spirito messo in campo". Firmato, Davide Nicola (nella foto). Da una parte, tre pari e sei ko nelle ultime nove gare (due gol all’attivo, segnati col Cagliari). Dall’altra, la lista degli assenti: Sanabria, Moumbagna, Payero, Bondo, Collocolo, Barbieri, oltre al forfait di Vanedputte (affaticamento muscolare e forfait). In panchina, solo cinque giocatori di movimento, tra cui Floriani recuperato in extremis e Johnsen pronto per il Palermo: "Grassi e Floriani si sono messi a disposizione nonostante non fossero al meglio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Le reazioni in casa Cremonese. Nicola: "Giusto spirito, non si poteva fare di più»

Approfondimenti su Cremonese Inter

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Cremonese Inter

