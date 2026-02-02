Tiziano Oualou si distingue nel match con una prestazione solida, mettendo a segno due muri e tenendo alta la qualità del gioco nonostante le poche occasioni dal centro. La sua partita dimostra come anche in situazioni difficili un giocatore può fare la differenza, aiutando la squadra a mantenere il ritmo e la lucidità in campo.

TIZI-OUALOU 7: Risponde a chi lo rimprovera di non essere incisivo al servizio e a muro risultando uno dei migliori del match dai nove metri e piazzando due muri, uno all’inizio e uno alla fine, a coronamento di una partita molto lucida, nella quale ha fatto viaggiare a mille tutti gli attaccanti di palla alta nonostante i pochissimi palloni concessi al centro. BUCHEGGER 8: Altra partita di spessore notevole dell’opposto che se ne andrà, lasciando senza dubbio bei ricordi. Nella partita in cui la battuta non funziona come al solito, mette in campo l’unico ace sul 24-24 del secondo set. Nella partita in cui l’attacco sembra avere le polveri bagnate, 0 su 2 nei primi due tentativi, chiude col 78% di positività. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Le pagelle. Davyskiba all’attacco, Porro super in battuta

Approfondimenti su Tizi Oualou

Le pagelle del 16 gennaio di La Volta Buona riflettono l’imprevedibilità dello show, passando da temi sulla longevità a momenti più spinti.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Porro il migliore, Davyskiba fatica in attacco, Tizi-Oualou non sempre preciso - facebook.com facebook