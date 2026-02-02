Le mamme che lottano contro le malattie genetiche rare dei figli | Siamo tante finalmente qualcuno ne parla

Le mamme che combattono contro le malattie genetiche rare dei figli si fanno sentire. Si incontrano in gruppi di supporto, condividono le esperienze e chiedono più attenzione. Dopo anni di silenzio, finalmente si parla di loro e delle difficoltà quotidiane che affrontano. Queste mamme vogliono solo una cosa: che le loro storie non siano più invisibili.

Le malattie genetiche rare, considerate nel loro insieme, rappresentano una realtà molto più diffusa di quanto si creda comunemente. Per accendere i riflettori su questa realtà e offrire un aiuto concreto nasce 'Run4Rare', la camminata e corsa solidale in programma domenica 22 febbraio a Cesena, con partenza da piazza del Popolo. L'evento, patrocinato dal Comune di Cesena e dall'Ausl Romagna, non è competitivo ed è aperto a tutti: bambine a bambini, adulti e famiglie.

