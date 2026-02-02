Le libere professioni meglio retribuite in Italia | la classifica e gli stipendi

Nel 2025 le libere professioni in Italia continuano a cambiare. Alcuni settori pagano bene, altri meno. Le cifre degli stipendi variano molto in base al lavoro e alla regione. I professionisti più pagati sono ancora quelli del settore sanitario, legale e ingegneristico. Chi lavora in queste aree può sperare in guadagni più alti rispetto ad altri. Ma non mancano le difficoltà e le differenze tra Nord e Sud. La situazione resta complessa e in continua evoluzione.

Nel 2025 il panorama delle libere professioni in Italia ha mostrato un volto complesso, dinamico e profondamente segnato dalle trasformazioni economiche e sociali degli ultimi anni. A delinearlo è un'indagine condotta da Fiscozen su oltre 40mila Partite Iva, un campione ampio che permette di osservare con chiarezza quali settori abbiano registrato i fatturati medi più elevati e quali, invece, stiano vivendo una crescita significativa. Il quadro che emerge è quello di un mercato in cui sanità, competenze tecnico?specialistiche e intrattenimento digitale si confermano i pilastri della libera professione contemporanea.

Nel 2026, il mercato del lavoro subirà importanti trasformazioni, influenzate dall’evoluzione tecnologica e dalle nuove esigenze sociali.

