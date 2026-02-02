Le Iene ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

Gli appassionati di Le Iene possono guardare la replica dell’ultima puntata, disponibile in vari modi. Il programma, nato nel 1997 e ideato da Davide Parenti, resta tra i più seguiti di Mediaset anche nel 2025. Chi vuole rivedere le inchieste o le interviste può cercare le repliche online o sui canali dedicati.

Le Iene continua ad essere anche nel 2025 uno dei programmi di punta della programmazione Mediaset. Ideato da Davide Parenti, è andato in onda su Italia 1 dal 22 settembre 1997. Spostandosi tra diverse fasce orarie, il talk show di approfondimento ha conquistato ormai da anni la prima serata e vede attualmente alla conduzione Veronica Gentili e Max Angioni. Prosegue la sua opera d’inchiesta sui temi caldi che scuotono l’Italia, andando a fondo nelle più spinose vicende senza però rinunciare ad un pizzico di ironia. Le nuove puntate della stagione 20252026 vanno in onda da metà settembre. Scopri come rivederle in TV e streaming. 🔗 Leggi su Tutto.tv

La storia di Stella Papetti, campionessa di parasurf che ha un disturbo rarissimo: la sindrome dell'accento straniero. Le Iene l'hanno raccolta nella puntata di ieri, 25 gennaio 2026, rivolgendosi al Santa Lucia IRCCS per capirne di più e cercare una soluzione. - facebook.com facebook