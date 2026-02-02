' Le favole della saggezza' al Teatro al Parco

Questa sera al Teatro al Parco va in scena “Le favole della saggezza”. Lo spettacolo, pensato per bambini dai 3 anni in su, fa parte di un progetto più ampio chiamato “Sciroppo di Teatro”. Si tratta di un’iniziativa che unisce teatro e salute, rivolta a famiglie, bambini e le loro comunità.

dai 3 anniLo spettacolo fa parte di "Sciroppo di Teatro" un progetto di welfare culturale e in particolare di Teatro e Salute rivolto a bambine, bambini, ragazzi, ragazze, alle loro famiglie e alle comunità di cui fanno parte.Uno spettacolo di Giovanna Faccioloda Esopo, Fedro, La FontaineProduzione I TEATRINIcon Melania Balsamo e Marta Vedrucciopercussioni dal vivo Dario Mennellamaschere e oggetti di scena di Marco Di Napoliluci e audio Paco Summonte e Diego Franzeseorganizzazione Luigi MarsanoTra maschere e semplici elementi di scena prendono vita le più famose favole di animali parlanti che dall'antichità hanno attraversato i secoli e le civiltà e che ancora oggi continuiamo ad amare sin dalla prima infanzia: La volpe e l'uva, La volpe e la Cicogna, Il Lupo e l'Agnello, La volpe e il Corvo, La Cicala e la Formica, La Lepre e la Tartaruga, Gli animali malati di peste, Il lupo e la gru.

