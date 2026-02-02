Le eccellenze sanitarie brianzole si uniscono | l' accordo tra i due prestigiosi Irccs e cosa cambia per i pazienti

Le eccellenze sanitarie di Brera e Monza si alleano. I due Irccs brianzoli hanno firmato un accordo per collaborare in campo di ricerca. L’obiettivo è migliorare le cure e offrire nuove possibilità di guarigione ai bambini. I pazienti potranno beneficiare di un approccio più integrato e innovativo, grazie alla sinergia tra i due centri di eccellenza.

Sottoscritto un accordo di colleborazione che durerà cinque anni. Al centro la salute dei bambini (ma non solo) L’unione fa la forza. E così i due Irccs brianzoli si uniscono per offrire, attraverso una ricerca, un futuro di speranza e di guarigione per i piccoli pazienti. Importante accordo quello sottoscritto tra l’Irccs San Gerardo dei Tintori di Monza e l’Irccs Eugenio Medea, sezione scientifica dell’associazione La Nostra Famiglia di Bosisio Parini (Lecco). L’accordo, di durata quinquennale con inizio l’1 gennaio 2026, rafforza la sinergia tra due istituti di ricovero e cura a carattere scientifico riconosciuti dal Ministero della Salute.🔗 Leggi su Monzatoday.it Approfondimenti su Irccs Brianza La salute è di moda: a Pozzuoli premiate le eccellenze sanitarie A Pozzuoli, le eccellenze sanitarie sono riconosciute come parte fondamentale della comunità. Sono un ibrido tra le sneakers e le ballerine, e uniscono il meglio dei due mondi. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Irccs Brianza Le eccellenze sanitarie brianzole si uniscono: l'accordo tra i due prestigiosi Irccs e cosa cambia per i pazientiSottoscritto un accordo di colleborazione che durerà cinque anni. Al centro la salute dei bambini (ma non solo) ... monzatoday.it Competitività e sviluppo sostenibile. Le eccellenze brianzole in vetrinaAnalizzare i modelli di crescita e di innovazione delle migliori aziende italiane per offrire uno spazio di confronto tra imprenditori, manager e istituzioni sui temi chiave della competitività e ... ilgiorno.it L’IRCCS di Candiolo coordinerà METAPRO, un nuovo progetto di ricerca internazionale finanziato dall’Unione Europea con oltre 1 milione di euro, con l’obiettivo di migliorare la sopravvivenza dei pazienti affetti da tumore alla prostata. Il progetto punta a su facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.