La distanza tra Minneapolis e Torino è di oltre 7.300 chilometri, ma le immagini che arrivano sono ugualmente sconvolgenti. Da una parte, le forze dell’ordine che uccidono senza pietà, dall’altra, le persone impotenti di fronte alla violenza. Due volti diversi della stessa tragedia, che mostrano come la vergogna si annidi in ogni parte del mondo.

La distanza in linea d'aria fra due volti deformi della vergogna è di 7.349 km. È lo spazio che separa Minneapolis da Torino, l'orrore di uno Stato che uccide gli inermi da quello inerme di fronte a chi cerca di uccidere. È uno spazio etico e politico, culturale e sociologico, che - tra le pallottole dell'Ice e i martelli dei centri sociali -, si riempie della stessa ipocrisia, che esala dalla medesima intolleranza: l'idea che certe vite valgano meno di altre, radice di ogni odio, razziale o religioso, etnico o di classe. Le immagini degli omicidi di Renée Good e Alex Pretti, freddati dagli agenti durante le proteste negli Stati Uniti, hanno giustamente indignato la comunità internazionale, che questa America fatica a riconoscerla. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Le due facce della vergogna

Il calcio italiano si trova di fronte a un problema che si trascina da anni.

Brunetta e Landini due uomini senza vergogna !

Le due facce della vergognaA Minneapolis e a Torino l'oscenità è identica, perché identica è la perversione del senso di autorità: da un lato lo Stato sadico, dall'altro quello masochista

