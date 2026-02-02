Le coop di abitazione fanno squadra nasce Convivere Emilia-Romagna

Le cooperative di abitazione hanno dato vita a un nuovo consorzio, chiamato

Il nuovo Consorzio promosso da Legacoop per offrire alloggi a canoni sostenibili nel territorio regionale. Presidente è Mirco Mongardi, affiancato da Andrea Prampolini e Fabio Garagnani È stato formalmente costituito il consorzio "Convivere Emilia-Romagna", la risposta cooperativa all'emergenza casa e alle nuove sfide dell'abitare condiviso. Obiettivo di Convivere, la cui nascita è stata promossa da Legacoop Emilia-Romagna, è di offrire alloggi a canoni sostenibili e rafforzare il mutualismo abitativo attraverso la rigenerazione urbana e i servizi alla persona. Le dieci cooperative fondatrici hanno sede a Bologna, Imola, Rimini, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Parma e Piacenza.🔗 Leggi su Modenatoday.it

Approfondimenti su Convivere Emilia Romagna

L’iniziativa di domenica a Cattolica, promossa da Be Kind To e Marevivo Emilia Romagna, ha visto la partecipazione di volontari impegnati nella pulizia della spiaggia.

In Emilia-Romagna, è stato annunciato l'avvio di un Tavolo regionale istituzionale dedicato alla promozione della pace.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Convivere Emilia Romagna

Argomenti discussi: Nasce Convivere Emilia-Romagna: la risposta cooperativa all’emergenza casa; Furto di energia elettrica per 5 anni, nove persone coinvolte nell'inchiesta: accusate di aver manomesso il contatore per circa 2.500 euro; Giuseppe Marinaro suicida in cella: chiusa l’area di massima sicurezza del carcere, 23 trasferiti. È scontro politico, Ostellari: no a...

Diritto di abitazioneIl diritto di abitazione è un diritto reale, sancito dall'art. 1022 del Codice Civile, completamente slegato dalla nozione di residenza anagrafica e serve a garantire il diritto, a colui che ne è ... corriere.it

CORREGGIO ALLA COMMEMORAZIONE PER DON PASQUINO BORGHI Nella mattinata odierna, presso il Poligono di tiro di Reggio Emilia, si è svolta la cerimonia di commemorazione dell’82° anniversario della fucilazione di don Pasquino Borghi, nato a Bi - facebook.com facebook