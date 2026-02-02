L' azienda ha deciso indietro non si torna | da metà febbraio 57 licenziamenti

Da metà febbraio, 57 lavoratori rischiano di perdere il lavoro con l’annuncio di licenziamenti definitivi. L’azienda Cam – Il mondo del bambino ha deciso di andare avanti con i tagli, chiudendo un capitolo che si trascina da mesi. I dipendenti sono in agitazione, mentre le strutture di Grumello del Monte e Telgate si preparano ad affrontare questa fase difficile.

L'azienda ha deciso, indietro non si torna: la vertenza Cam è giunta all'epilogo. Il riferimento è all'annunciata ristrutturazione dell'azienda Cam – Il mondo del bambino, attiva dal 1969 con due stabilimenti a Grumello del Monte e Telgate, a pochi passi dai confini bresciani: "Sul finire dell'anno, giudicando insufficiente quanto fatto finora per cercare di tenere in piedi l'attività, Cam ha dichiarato ulteriori 57 esuberi, oggetto delle ultime discussioni e iniziative di agitazione sindacale", si legge in una nota della Cisl. In questi giorni la Rsu aziendale di Fim Cisl e Uilm Uil ha stretto l'accordo per l'incentivazione economica delle fuoriuscite, che in una prima fase (da metà febbraio) verranno gestite su base volontaria e successivamente, fino a luglio, seguiranno i criteri di legge tra cui anzianità di servizio e carichi familiari.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Approfondimenti su Cam Ristrutturazione

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Cam Ristrutturazione

