Questa settimana il Focus Norme e Tributi del Sole 24 Ore si concentra sulle ultime novità in materia di lavoro e previdenza. La pubblicazione, disponibile in edicola da giovedì 5 febbraio, propone aggiornamenti e approfondimenti utili per chi deve orientarsi tra cambiamenti normativi e opportunità di welfare. Il tutto a un prezzo di 3 euro.

Non solo legge di Bilancio: la fine del 2025 ha portato varie novità per aziende e lavoratori, sparse anche in altri provvedimenti. Gli esperti del Sole 24 Ore le passano ora in rassegna. Tra gli argomenti affrontati: il fisco in busta paga (detrazioni e cuneo fiscale), la previdenza complementare, l’Isee, i congedi parentali e per malattia, il lavoro notturno e gli incentivi per le assunzioni. Tutto questo in edicola nel Focus Norme e Tributi in edicola giovedì 5 febbraio assieme al Sole 24 Ore, al prezzo complessivo di 3 euro. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Lavoro e previdenza, ecco le ultime novità

