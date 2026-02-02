Lavoro a Livorno aumentano le ore di cassa integrazione | +12,5% rispetto al 2024

A Livorno le ore di cassa integrazione sono aumentate del 12,5% rispetto al 2024. La crisi del lavoro si fa sentire anche in città, con molte aziende che ricorrono alla cassa integrazione per fronteggiare le difficoltà. Secondo uno studio della Uil Toscana, l’intero 2025 ha visto una crescita significativa rispetto all’anno precedente. La situazione resta difficile, con lavoratori che si trovano a dover affrontare periodi più lunghi di incertezza e mancanza di stabilità.

Il dato emerge dallo studio della Uil Toscana, elaborato su dati Inps: "Il ricorso crescente agli ammortizzatori sociali è un chiaro segnale di crisi" La crisi del lavoro non risparmia nemmeno Livorno. Nel 2025 le ore complessive di cassa integrazione in tutta la provincia sono cresciute del 12,4% rispetto all'anno precedente secondo quanto emerso dallo studio della Uil Toscana, elaborato su dati Inps, che ha analizzato l'andamento degli ammortizzatori sociali in tutta la regione. A livello complessivo, in Toscana le ore passano da 36,3 milioni nel 2024 a oltre 43 milioni nel 2025, con un incremento del +18,5%, collocando la regione all'ottavo posto tra quelle con la variazione più alta.

