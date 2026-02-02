Dopo anni di attese e ritardi, i lavori sul viadotto Ortiano sono stati finalmente completati. Il collegamento tra Mirto e Longobucco è stato riaperto, portando a termine un’opera molto attesa dalla comunità locale. Ora, il traffico può tornare a scorrere normalmente tra i due paesi, che aspettavano questa svolta da tempo.

Sono stati ufficialmente consegnati i lavori del viadotto Ortiano, l’opera infrastrutturale che collega i comuni di Mirto Crosia e Longobucco, dopo anni di ritardi e attese. L’evento ha avuto luogo a Catanzaro, nell’ambito di un incontro tra la Regione Calabria, l’Anas e i rappresentanti di Italia Viva, con la partecipazione del presidente Roberto Occhiuto. Il progetto, iniziato decenni fa, rappresenta un passo fondamentale per il completamento dell’asse stradale Sila-Mare, volto a superare l’isolamento cronico dei territori della valle del Trionto e a integrare le aree montane con quelle costiere. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lavori conclusi sul viadotto Ortiano: collegamento tra Mirto e Longobucco attivato dopo anni di opere.

Approfondimenti su Viadotto Ortiano

Ultime notizie su Viadotto Ortiano

