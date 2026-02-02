Lavoratore triestino perduto sotto la neve in Carnia ritrovato senza vita dopo l’avalanga

Un lavoratore triestino di 28 anni è stato trovato senza vita domenica pomeriggio sotto la neve in Carnia. L’uomo, originario dell’Emilia Romagna ma residente e impiegato a Trieste, è stato ritrovato nella zona di Casera Razzo, nel comune di Ampezzo. La sua scomparsa era stata segnalata dopo che non aveva fatto ritorno a casa. Le ricerche erano state avviate subito, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. La vittima è stata colpita da un’avalanga mentre si trovava in montagna.

Un uomo di 28 anni, originario dell’Emilia Romagna ma residente e impiegato a Trieste, è stato trovato morto domenica 1 febbraio nel pomeriggio sotto una coltre di neve nella zona di Casera Razzo, nel comune di Ampezzo, in provincia di Udine. La tragedia si è verificata in un tratto montuoso caratterizzato da versanti nordici esposti alle condizioni meteorologiche avverse. L’uomo, impegnato in una salita in scialpinismo insieme a un compagno, è stato travolto da una valanga che si è staccata a circa 1800 metri di quota, in prossimità del Col Merende e della Forcella Tragonia, su un pendio che supera i 1900 metri. 🔗 Leggi su Ameve.eu

