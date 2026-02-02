L’Avellino ha un nuovo attaccante | preso Pandolfi dal Catanzaro

Questa mattina l’Avellino ha annunciato di aver preso un nuovo attaccante dal Catanzaro. La società biancoverde ha ufficializzato l’ingaggio di Luca Pandolfi, che arriva a titolo definitivo dal club calabrese. Ora il giocatore è pronto a mettersi a disposizione della squadra per le prossime partite.

Tempo di lettura: < 1 minuto L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver acquisito dall’ U.S. Catanzaro 1929, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Luca Pandolfi. Nato a Napoli il 14 marzo 1998 il nuovo attaccante biancoverde ha firmato con il club un contratto con scadenza al 30 giugno 2029. In carriera ha indossato le maglie di Altovicentino, Melfi, Portici, Castrovillari, Alessandria, Arezzo, Turris, Cosenza, Juve Stabia, Cittadella e Catanzaro. In totale nei campionati professionistici italiani ha collezionato 172 presenze, divise tra serie B, Serie C, coppa italia, coppa italia di serie C e playoff di serie C realizzando 30 gol e fornendo 9 assist ai propri compagni di squadra. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

