L’auto che sfonda l’ingresso dei Gigli il furto e le indagini | si cerca la banda che ha rubato in gioielleria

Un banda armata ha preso di mira la gioielleria dei Gigli a Campi Bisenzio. Alle prime ore del mattino, sono entrati in azione con una Panda usata come ariete, rompendo l’ingresso del negozio. Poi sono entrati e hanno portato via molti preziosi. La polizia sta lavorando per trovare i responsabili, che sono scappati prima che arrivassero le forze dell’ordine. Le indagini sono in corso per identificare e catturare la banda.

Campi Bisenzio (Firenze), 2 febbraio 2026 – Un colpo studiato attentamente, usando una Panda come ariete. Sono in corso le indagini per risalire alla banda che ha fatto irruzione nella notte tra sabato e domenica al centro commerciale I Gigli di Campi Bisenzio puntando a un negozio ben preciso: Stroilli Oro, la gioielleria che si trova al piano terreno della grande struttura commerciale. Un colpo fulmineo. Hanno portato via i gioielli e sono fuggiti. L’allarme è suonato, ma quando i primi addetti alla vigilanza e le forze dell’ordine sono arrivati la banda era già fuggita. Si cerca di capire di più adesso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

