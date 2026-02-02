L’Inter batte il Cremona 2-0 in trasferta e conquista la seconda vittoria di fila lontano da San Siro. Lautaro e Zielinski segnano, portando i nerazzurri a mantenere il ritmo in campionato con una prestazione solida e senza troppi rischi. La squadra di Inzaghi ha mostrato carattere e lucidità, chiudendo la partita senza troppi affanni.

L’Inter conquista la seconda vittoria consecutiva in trasferta, chiudendo con un 2-0 la partita contro il Cremona, in un match che ha visto i nerazzurri imporsi con lucidità e carattere. Il risultato è frutto di due reti siglate in momenti diversi del match, entrambe decisive per la crescita del collettivo e per il consolidamento del posizionamento in classifica. Il primo gol è arrivato nel primo tempo, con Lautaro Martinez che ha sfruttato un errore difensivo in area, anticipando il portiere con un pallonetto preciso all’angolo. Il secondo, decisivo, è stato firmato da Zielinski nel secondo tempo, dopo un’azione costruita con precisione in mezzo al campo e conclusa con un diagonale potente dal limite. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lautaro e Zielinski spingono l’Inter alla vittoria in trasferta, 2-0 a Cremona con prestazione solida e lucida.

