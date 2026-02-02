L’attacco russo ai minatori della Dtek è parte della campagna per far cedere l’Ucraina

Domenica scorsa un drone russo ha attaccato un autobus che trasportava un gruppo di minatori nella regione di Dnipropetrovsk, a Pavlohrad. Sono morti in quindici, chi per le schegge chi per il fuoco. Dopo il primo drone, un secondo si è avvicinato e ha colpito chi cercava di scappare. A bordo dell'autobus c'erano soltanto i lavoratori della Dtek, il principale produttore privato di energia dell'Ucraina, e se l'attacco all'autobus dei minatori non viene letto assieme ai colpi quotidiani inferti con droni e missili alle infrastrutture energetiche di tutto il paese allora vuol dire perdere di vista come Mosca sta conducendo la guerra negli ultimi mesi.

