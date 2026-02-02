L’Atletico sfiora l’impresa Con Ostiamare finisce pari

L’Ostiamare ferma l’Atletico Ascoli sul 2-2 in una sfida combattuta fino all’ultimo minuto. I padroni di casa trovano il pareggio nel finale, sfiorando l’impresa contro una squadra che aveva iniziato bene e che ha tenuto il passo fino alla fine. La partita si è giocata su ritmi intensi, con entrambe le squadre che hanno avuto le loro occasioni per portare a casa i tre punti. Alla fine, il risultato lascia un pizzico di amarezza ai giocatori dell’Atletico Ascoli, mentre

ostiamare 2 atletico ascoli 2 OSTIAMARE (4-3-3): Vertua; Orfano, Piroli, Vianni (61' Ceccarelli), Marrali (61' Felici); Lazzeri (74' Gueye), Donsah (83' Pontillo), Greco; Spinosa, Vagnoni (46' Badje), Cardella. A disp,: Midio, Cinque, Baldazzi, Tesauro. All.: D'Antoni ATLETICO ASCOLI (3-5-2): Di Giorgio; Mazzarani, Nonni, Feltrin; Carbone (69' Bucco), Sbrissa (89' D'Alessandro), Vechiarello, Forgione (56' Coppola), Sardo; Maio (84' Didio), Minicucci (78' Muro). A disp.: Viganò, Gafuri, Camilloni, Moscarini. All.: Seccardini Arbitro: Collier di Gallarate Reti: 21' rig. Spinosa (O), 41' Sardo (A), 43' Forgione (A), 70' Donsah (O) Note.

