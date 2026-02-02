L’Atalanta verso la Coppa Italia con la Juventus Il saluto di Lookman | Mi avete fatto sentire a casa

L’Atalanta si prepara ad affrontare la Juventus in Coppa Italia. La partita si gioca giovedì 5 alla New Balance Arena e gli allenamenti sono iniziati martedì 3. Lookman, uno dei protagonisti, si è detto felice del supporto dei tifosi, aggiungendo che si sente a casa tra i bergamaschi. La squadra cerca di mettere in campo le migliori forze, con Raspadori, Kolasinac e Bellanova che sperano di conquistare un posto in campo.

CALCIO. Allenamenti da martedì 3, il match con i bianconeri giovedì 5 alla New Balance Arena: sperano in un posto Raspadori, Kolasinac e Bellanova. Lookman all’Atletico Madrid è ufficiale. L’unico indisponibile sarà il solito Mitchel Bakker, il cui recupero dalla rottura del crociato è in via di completamento (ha giocato con Primavera e Under 23). La formazione non dovrebbe discostarsi troppo da quella di domenica, anche se Giacomo Raspadori, Sead Kolasinac e Raoul Bellanova sperano in una maglia da titolare. Honest Ahanor e Marten de Roon salteranno invece la partita di campionato di lunedì 9 alle 18,30, sempre a Bergamo, contro la Cremonese: il giudice sportivo li squalificherà. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

Ademola Lookman lascia l’Atalanta per trasferirsi all’Atlético Madrid.

