L’Atalanta saluta Lookman | ufficialmente ceduto all’Atletico Madrid per 40 milioni

Dopo tre anni e mezzo all’Atalanta, Ademola Lookman lascia Bergamo. La società ha ufficializzato la cessione al Atlético Madrid per 40 milioni. Il giocatore si trasferisce in Spagna, chiudendo così un capitolo importante della sua carriera in Italia.

Bergamo, 2 febbraio 2026 – È finita dopo tre anni e mezzo l 'avventura di Ademola Olajede Lookman all'Atalanta . Da questo pomeriggio il 28enne attaccante britannico di passaporto nigeriano è un nuovo giocatore dell'Atletico Madrid allenato da Simeone. Affare da circa 40 milioni, di questi 36 per l'acquisto a titolo definitivo da parte dei Colchoneros, più altri 45 di bonus futuri. Affare vero per l'Atalanta, perché Lookman sarebbe andato in scadenza contrattuale nel 2027 e avviandosi verso i 29 anni le sue quotazioni di mercato si sarebbero abbassate drasticamente. In tre anni e mezzo in maglia nerazzurra il Pallone d’oro africano 2024 ha collezionato 137 presenze con 55 gol e 27 assist, ma in questa stagione i suoi numeri erano nettamente in calo con 19 presenze e appena tre gol e due assist in 1240 minuti, senza impattare salvo in una manciata di partite contro il Milan, la Fiorentina e l’Eintracht Francoforte. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

