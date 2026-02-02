L’Assigeco cede a Agrigento dopo un quarto periodo disastroso | ko pesante in trasferta
L’Assigeco Piacenza perde una partita importante in trasferta contro Agrigento. La squadra di casa ha preso il controllo nel quarto periodo, lasciando i biancorossi senza scampo. Alla fine, il punteggio è pesante e il ko sembra difficile da digerire.
L’Assigeco Piacenza esce sconfitta dal PalaMoncada di Agrigento con un passivo pesante, dopo aver ceduto nel quarto periodo a un’onda d’urto che ha spezzato ogni resistenza. La sconfitta, arrivata dopo tre vittorie consecutive in trasferta, mette fine a una serie positiva e mette in luce gravi difficoltà di concentrazione e gestione del tempo. I biancorossoblu, guidati da coach Lottici, hanno mostrato una buona fase iniziale, con un primo tempo equilibrato ma in loro favore, grazie a una serie di canestri precisi e a un’ottima gestione del pallone. Il vantaggio, però, si è ridotto nel terzo quarto, quando l’Agrigento ha iniziato a spingere con forza, sfruttando il talento di Douvier e la presenza di Zampogna, che ha dato il suo contributo con punti da fuori. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Approfondimenti su Assigeco Piacenza
Serie C maschile Ko nella trasferta. Il Futura cede al quotato Colombo Psa
Pesante ko per il Cannara. Cede con il fanalino di coda
Il Cannara subisce una sconfitta inaspettata contro il fanalino di coda Poggibonsi, che conquista i tre punti grazie a una prestazione determinata.
Ultime notizie su Assigeco Piacenza
L’Assigeco vola in Sicilia: trasferta ad Agrigento a caccia di punti importantiLa partita casalinga contro San Vendemiano ha lasciato l’Assigeco Piacenza a bocca asciutta, e la formazione veneta di coach Campanella ha così prolungato ... piacenzasera.it
Serie B - L’Assigeco si spegne completamente, sconfitta pesante ad AgrigentoDopo tre vittorie consecutive si interrompe la striscia di vittorie in trasferta per l’UCC Assigeco Piacenza. Sul parquet del PalaMoncada, i Lupi giocano un buon primo tempo per poi incappare ... pianetabasket.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.