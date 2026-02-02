L’Assigeco cede a Agrigento dopo un quarto periodo disastroso | ko pesante in trasferta

L’Assigeco Piacenza perde una partita importante in trasferta contro Agrigento. La squadra di casa ha preso il controllo nel quarto periodo, lasciando i biancorossi senza scampo. Alla fine, il punteggio è pesante e il ko sembra difficile da digerire.

L’Assigeco Piacenza esce sconfitta dal PalaMoncada di Agrigento con un passivo pesante, dopo aver ceduto nel quarto periodo a un’onda d’urto che ha spezzato ogni resistenza. La sconfitta, arrivata dopo tre vittorie consecutive in trasferta, mette fine a una serie positiva e mette in luce gravi difficoltà di concentrazione e gestione del tempo. I biancorossoblu, guidati da coach Lottici, hanno mostrato una buona fase iniziale, con un primo tempo equilibrato ma in loro favore, grazie a una serie di canestri precisi e a un’ottima gestione del pallone. Il vantaggio, però, si è ridotto nel terzo quarto, quando l’Agrigento ha iniziato a spingere con forza, sfruttando il talento di Douvier e la presenza di Zampogna, che ha dato il suo contributo con punti da fuori. 🔗 Leggi su Ameve.eu

