L' assessore Guido Guidesi | Dopo le Olimpiadi niente cattedrali nel deserto Bene Meloni ma si ricordi dell' autonomia Se Vannacci se ne va non mi dispiace

Guido Guidesi, assessore regionale della Lombardia, si lascia andare a commenti piuttosto diretti. A pochi giorni dall’avvio delle Olimpiadi di Milano-Cortina, l’esponente della Lega dice che, dopo le gare, niente cattedrali nel deserto. Apprezza il governo di Meloni, ma avverte di non dimenticare l’autonomia. Poi, senza mezzi termini, commenta anche la possibile partenza di Vannacci: se se ne va, non gli dispiace. La sua voce, entusiasta, si fa sentire al telefono, tra le prime reazioni ufficiali

L'assessore lombardo allo Sviluppo economico: "I Giochi daranno visibilità internazionale a territori come la Valtellina". E sul candidato del centrodestra: "Saranno i partiti a scegliere il miglior candidato. Con Civita non ci conosciamo" È una voce entusiasta quella che risponde al telefono. E Guido Guidesi, assessore lombardo allo Sviluppo economico (Lega), non potrebbe essere altrimenti a pochi giorni dall'inizio delle Olimpiadi di Milano-Cortina. La fiamma olimpica porterà sul territorio della sua Regione non solo atleti internazionali, ma anche visibilità che potrà essere convertita in "danè", come si dice a queste altitudini.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Approfondimenti su Guidesi Olimpiadi

La leader di FdI, Giorgia Meloni, torna a parlare di Roberto Vannacci.

Salvini ha precisato di non avere dissidi con Vannacci, sottolineando che lo incontrerà durante la settimana.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Guidesi Olimpiadi

Argomenti discussi: GUIDESI Sulla sicurezza serve maggiore determinazione da parte del governo; Automotive, Guidesi: Avanti con ulteriori correttivi per la piena neutralità tecnologica; Le PMI lombarde in missione a Bruxelles: focus su semplificazione e nuovo bilancio pluriennale; Il costo della vita pesa di più al Nord: intervista a Guido Guidesi.

GUIDESI «Sulla sicurezza serve maggiore determinazione da parte del governo»L’INTERVISTA Parla l’assessore regionale allo Sviluppo Economico, esponente di spicco della Lega lodigiana ... ilcittadino.it

GUIDESI «Sulla sicurezza il governo faccia di più»L’INTERVISTA Parla l’assessore regionale allo Sviluppo Economico, esponente di spicco della Lega lodigiana ... ilcittadino.it

Al via, presso la sede della CISL Lombardia a Milano, il convegno “- : ” Con noi per i lavori della mattinata: - Guido Guidesi, Assessore allo Sviluppo Economico di Regione Lom - facebook.com facebook

«Il costo della vita pesa di più al Nord»: intervista a Guido Guidesi x.com