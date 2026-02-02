L' assessore Di Sciascio al primo giorno in Consiglio regionale | Rispondiamo ai pugliesi dobbiamo fare bene

L’assessore Di Sciascio ha preso posto per la prima volta nel suo nuovo ruolo al Consiglio regionale. Ha parlato di dovere rispondere ai pugliesi e di volere lavorare bene. È il primo giorno ufficiale per lui, che si presenta come un tecnico della Giunta Decaro. La sua presenza ha attirato l’attenzione, mentre si prepara a affrontare le sfide di questa nuova carica.

Il 'tecnico' della Giunta Decaro è parso emozionato, ma conscio del ruolo che lo attende: il neo assessore al Lavoro ha tracciato le linee guida del suo lavoro: "Oltre all'emozione c'è il senso di responsabilità" L'assessore ‘tecnico’ della Giunta Decaro ha vissuto il primo giorno fra i banchi del Consiglio regionale. Nonostante possa vantare una grande esperienza e un corposo curriculum, il barese Eugenio Di Sciascio, ha varcato per la prima volta da protagonista la porta d'ingresso del palazzo in via Gentile. Per lui, Decaro ha scelto un ruolo delicato: sarà l'assessore allo Sviluppo economico e al Lavoro della Regione Puglia.🔗 Leggi su Baritoday.it

Eugenio Di Sciascio, assessore regionale al Lavoro, sottolinea l'importanza delle persone come elemento fondamentale per lo sviluppo industriale.

