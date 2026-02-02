L' assalto ultrà la malattia la richiesta di cessione | il brusco addio di Boga a Nizza

Boga lascia Nizza dopo un assalto degli ultrà e problemi di salute. Il giocatore, arrivato a gennaio e molto criticato dalla tifoseria, ha deciso di andarsene dopo aver subito un episodio violento e aver affrontato una malattia. La sua partenza arriva in un momento difficile per il club e termina un capitolo complicato tra tensioni e delusione.

Di Nizza non ne voleva più sapere. E per far capire bene la sua posizione, Jeremie Boga si è messo in malattia dal primo dicembre scorso, chiedendo di essere ceduto, ribadendolo persino davanti alla commissione giuridica della Lega, dove si cercava un compromesso. Ma non è stato un capriccio quello dell'ex esterno di Sassuolo e Atalanta, diventato il capro espiatorio degli ultrà locali, dopo una lunga serie di risultati e prestazioni deludenti. Malmenato, insultato, al rientro da una trasferta a fine novembre, il giocatore si è autoescluso, preferendo attendere una nuova opportunità, arrivata grazie alla Juventus.

