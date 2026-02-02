L’arte di Isabella Rossellini invade Bologna con installazioni ispirate a Lynch tra sogno e realtà

Bologna si prepara a un’estate insolita. Da qualche giorno, i muri della città sono pieni di manifesti ispirati a David Lynch, in occasione del suo centenario. L’artista Isabella Rossellini ha portato le sue installazioni, che mescolano sogno e realtà, attirando l’attenzione di residenti e visitatori. La città si trasforma in un grande quadro inquietante, tra immagini strane e atmosfere surreali.

Bologna si è trasformata in una città di immagini inquietanti e sogni infranti. Dal 20 gennaio, i muri della città sono stati ricoperti da una serie di manifesti che celebrano il centesimo anniversario della nascita di David Lynch, il regista americano noto per il suo stile surreale, oscuro e profondamente psicologico. L’iniziativa, intitolata *Icons Directed by David Lynch*, è stata ideata dal collettivo Cheap Festival, che ha lanciato una chiamata aperta a artisti da tutto il mondo per creare opere ispirate all’immaginario del maestro del cinema disturbato. Le opere, esposte in diversi punti della città, non sono semplici omaggi: sono visioni che esplorano il rapporto tra memoria, morte, culto delle icone e il bisogno umano di ricordare chi è scomparso. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - L’arte di Isabella Rossellini invade Bologna con installazioni ispirate a Lynch, tra sogno e realtà. Approfondimenti su Rossellini Bologna Isabella Rossellini omaggia Bologna, ricoperta di poster che ricordano David Lynch Bologna si anima con una serie di poster dedicati a David Lynch, in occasione del suo ottantesimo compleanno. Praga accoglie il debutto del Calendario Pirelli: Venus Williams, Isabella Rossellini e Luisa Ranieri tra le protagoniste Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Rossellini Bologna Argomenti discussi: Napoli spagnola, donne nell’arte, una casistica troppo variegata; Isabella Andreini, Comica Gelosa; Ápeiron, l'arte senza confini e Verona torna a riscoprire Palazzo Forti. Ugolini: È una sfida vinta; Il vescovo che amava l'arte del mondo. Le collezioni di Nonis in mostra al museo. Scultura: l'arte di Isabella Nurigiani. Intervista a Federico Mollicone06:00 Fortezza Italia 06:30 Prime pagine a cura di Michele Lembo 06:45 Rassegna stampa Internazionale a cura di David Carretta 07:00 Rassegna stampa di geopolitica a cura di Lorenzo Rendi 07:10 Spazio ... radioradicale.it Bocal, un nuovo spazio per l’arte contemporanea a RomaSotto la direzione artistica di Isabella Vitale, i Pieux Établissements de la France à Rome inaugurano bocal, un laboratorio di produzione e dialogo tra storia e contemporaneità, a partire dalla mostr ... exibart.com La serie spettacolarizza la ricerca morbosa della bellezza associandola ad una malattia sessualmente trasmissibile. Ed ecco il sottotesto: lo stigma delle persone HIV positive. Con Ashton Kutcher e Isabella Rossellini. Su Disney+ - facebook.com facebook “Siamo nati entrambi il 20 gennaio. Questo, forse, significa qualcosa”. David Lynch e Federico Fellini sono nati lo stesso giorno, un dettaglio che Lynch ricordava spesso nelle sue interviste. In foto: Federico Fellini, David Lynch e Isabella Rossellini. x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.