L’arte dell’audiodescrizione e il cinema accessibile

Tre decenni fa, i ciechi potevano solo ascoltare e immaginare i film. Oggi, grazie all’audiodescrizione, il cinema diventa più accessibile. Si lavora per rendere le immagini comprensibili anche a chi non vede, permettendo a tutti di seguire le storie sul grande schermo.

«La finestra sul cortile»? « Via col vento»? Tre decenni fa, i ciechi potevano solo sentire e immaginare i film. Oggi, invece, l'arte dell'audiodescrizione ha compiuto progressi straordinari.. Introdotto in ambito accademico dall'americano Gregory Frazier in un lavoro del 1975, il concetto di traduzione audiovisiva (audiovisual translation) rappresenta uno degli sviluppi più affascinanti e promettenti di quel complicato percorso ad ostacoli del diritto fondamentale all'accessibilità. Ma cos'è un'audiodescrizione?. Un delicato lavoro di equilibrio, scrittura e narrazione. Un abito «tagliato e cucito» in base al cosa, quando, quanto e come descrivere, senza eccedere né abbondare.

Questa mattina a Monreale è partita la rassegna cinematografica “Ciak, si include!”.

