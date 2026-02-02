L’Arsenal cerca un centrocampista per sostituire Merino

L’Arsenal sta lavorando per trovare un centrocampista che possa sostituire Mikel Merino, in scadenza di contratto. Il tecnico Mikel Arteta ha confermato di stare valutando diverse opzioni, senza ancora aver preso una decisione definitiva. La squadra londinese vuole rinforzarsi prima della fine del mercato, cercando un giocatore che possa inserirsi subito in rosa. La situazione rimane aperta e si attende un aggiornamento nelle prossime settimane.

2026-02-02 17:13:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Il boss dell’Arsenal Mikel Arteta afferma che sta “esaminando attivamente le opzioni” per sostituire Mikel Merino prima della scadenza del trasferimento. Il versatile centrocampista Merino salterà il resto della stagione con un piede rotto, con i Gunners legati a una mossa ambiziosa per Sandro Tonali del Newcastle. Sembra improbabile, ma l’Arsenal vuole ottenere un sostituto prima della scadenza delle 19:00, se possibile. Mikel Merino ha segnato 29 gol nel 2025 per club e nazionale.🔗 Leggi su Justcalcio.com

Approfondimenti su Mikel Merino

Questa mattina, si fa strada l’indiscrezione che il Newcastle abbia respinto le richieste dell’Arsenal per Sandro Tonali.

Ultime notizie su Mikel Merino

