Oltre 16 milioni di italiani hanno scaricato e usano l’app di Poste Italiane. Tra questi, ci sono anche 300 mila over 80, un dato che dimostra quanto la digitalizzazione stia coinvolgendo anche le fasce più anziane. Poste punta a diventare una vera piattaforma di relazione con i clienti, offrendo servizi di qualità attraverso diversi canali. La strategia digitale sembra funzionare, e i numeri lo confermano.

OLTRE 16 MILIONI di italiani usano la nuova app “ Poste Italiane ”, di cui 300mila over 80. Un risultato che dimostra "l’efficacia della strategia digitale di Poste Italiane, che punta a rendere il Gruppo una piattaforma di relazione e connessione con i clienti, offrendo in modalità omnicanale servizi di qualità e tutte le novità relative all’offerta". E infatti, le innovazioni di prodotto e di servizio vengono veicolate tramite l’app di Poste Italiane che è diventata unica per tutti i prodotti e i servizi offerti dal Gruppo. L’app, che prende il nome dell’azienda stessa (Poste Italiane) ed è identificabile con la lettera P blu su fondo giallo, rappresenta oggi l’unico punto d’ingresso per l’intero ecosistema dei servizi offerti dal gruppo guidato da Matteo Del Fante ed è stata progettata per offrire un’esperienza digitale completa, sicura e intuitiva, con l’obiettivo di rendere la vita più semplice ai 46 milioni di clienti di Poste Italiane. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - L’app integrata di Poste usata da 16 milioni di utenti

Approfondimenti su Poste Italiane

La super app di Poste Italiane, ormai adottata da 165 mila utenti nell'area veneziana, rappresenta una soluzione integrata per i servizi finanziari e postali.

Poste Italiane ha raggiunto un nuovo traguardo con la sua Super App, scelta da oltre 225.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Poste Italiane

Argomenti discussi: L’app integrata di Poste usata da 16 milioni di utenti; Google Messaggi, il nuovo selettore delle foto traccia la strada per un'UI più integrata; COSÌ COSTRUIAMO UN SERVIZIO VICINO ALLE PERSONE; Mais e siccità, nasce #MORE: semi, assicurazione e app per proteggere i raccolti.

L’app integrata di Poste usata da 16 milioni di utentiOLTRE 16 MILIONI di italiani usano la nuova app Poste Italiane, di cui 300mila over 80. Un risultato che dimostra ... quotidiano.net

L’app di Telepass ci mostra il futuro della mobilità integrata e diventa case study ad HarvardTelepass, pioniere nei servizi di telepedaggio e leader nella mobilità integrata, ha molte altre ambizioni oltre il pedaggio. Così, il suo processo di trasformazione verso un ecosistema di mobilità ... greenme.it

Dalla scadenza del 4 dicembre ai rimpalli tra Comune, Integra e Poste Italiane. In aula l’interpellanza presentata da Enzo Maiolino al posto di Giorgio Zigiotto e una risposta dell’assessora Carmen Vizzari giudicata approssimativa - facebook.com facebook